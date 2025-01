„Selle info on lekitanud üks väga konkreetne inimene!“ Brigitte Susanne Hunt proovib ennetada narkoskandaali lahvatamist

Skandaali ennetamiseks avaldas Hunt enne Elu24 artikli ilmumist blogipostituse, kus ta väidab, et pole kunagi alko- ega narkojoobes autorooli istunud. Samuti väidab ta, et pole teadlikult (Hunt rõhutab seda sõna suurte tähtedega – toim) olnud kaasreisija autos, kus juht oleks alko- ja/või narkojoobes.

Artiklis esitatavate väidete ümberlükkamise kõrval on Hunt oma kirjutises keskendunud pigem sellele, kes ja miks alles nüüd selle info meediasse edastas. On juba aastavahetusest ju kümme päeva möödas. „Ma nägin seda uudist tulemas ja mul on omad teooriad selle kohta, kes selle informatsiooni lekitas, aga ma ei saa seda mitte kuidagi tõendada,“ kirjutab Hunt. Ta lisab, et uudiseid ja spekulatsioone sel teemal võib lähinädalatel veel pudeneda.