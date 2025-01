Los Angelese tulekahjus kodu kaotanud Mel Gibson: seal olid kõik mu asjad ja need on nüüd kõik tuhaks muutunud...

Telefonivestluses NewsNationile üritas Gibson jääda optimistlikuks, kui rääkis kodu kaotamisega seotud tunnetest, vahendab Hollywood Reporter. „Ilmselgelt on see üsna laastav. See on emotsionaalne,“ ütles Gibson saatejuht Elizabeth Vargasile. „Sa elad ühes kohas nii kaua aega ja sul on kõik need asjad... Kas mäletad, kuidas George Carlin rääkis oma asjadest? Mul olid seal kõik mu asjad ja nüüd need kõik on lihtsalt tuhaks muutunud...“