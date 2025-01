Korea 5MIINUSE võimalikust lahkuminekust: räpipundid ei ole vananedes nii seksikad kui rokimehed

Sellel aastal tähistab 5MIINUST oma kümnendat tegutsemisaastat. Kuid mõnda aega on bänd flirtinud mõttega, et tegevus lõpetada, sest nende suurim õudusunenägu on see, et ühel päeval pole kontserdil enam publikut. Bändiliige korea usub, et seda kõike on nii kaua koos hoidnud inimesed ja see, et neile on motivatsiooni andnud uued projektid. „See mõte on olnud tõesti päevakorral päris pikalt, et bändina mitte ära manduda ja lahkuda omadel tingimustel ning väärikalt,“ sõnab ta.