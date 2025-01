FOTOD | Vaata, kes saabusid uue kodumaise filmi „Aurora“ esilinastusele

„Aurora“ on Rain Tolgi ja Andres Maimiku kolmas ühine mängufilm. See on lugu noorest naisest, kes on üles kasvanud tihedalt seotud, ühtehoidvas, aga ka üksteist jälgivas perekonnas. Kui aga peategelasele tekib metsik salaelu, mis vabastab teda reeglite diktaadi alt, hakkavad need kaks maailma - päritolupere ja keelatud armastus - liikuma vääramatul kokkupõrkekursil.