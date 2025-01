Los Angelese tulekahjude keskel olev endine Miau laulja Mai Lill: see on ikka väga masendav

„Seis on kurb. Ikka väga paljud inimesed on oma kodudest ilma jäänud. Elektrit ei ole. Õhukvaliteet on väga halb,“ rääkis Mai Lill ohates. „Oleme ise olnud kodus mitu päeva, aknad kinni.“

Mai sõnul filtreerivad vastavad masinad tema pere kodus õhku, et see püsiks puhtana. „Meil on viiekuune laps, nii et ei hakka riski võtma, et minna välja,“ ütles ta.