Võiks emaks saada? Amanda Hermiine Künnapas rääkis tulevikuplaanidest

Unistad sa perekonnast, kus kasvab mitu last? „Ma usun, et laps kindlasti ühel päeval tuleb. Millal ja mitu last, hetkel ei tea. Praegu tunnen, et mingid asjad tuleb enne veel ära teha. Ega alati elus muidugi ei lähe asjad nii, nagu planeerid, aga mulle meeldib, kui mingid standardid ja nõudmised enda osas on paigas,“ kostis Amanda. „Olen enda suhtes väga nõudlik, eriti mis puudutab tööd. Ootan endalt väga palju. Usun, et see on hea.“