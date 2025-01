Eesti Laulu ennustustabel: kihlveokontorite arvates on ainult ühel võistluspalal šanss saada Tommy Cashile vastu

Sel nädalal eetrisse läinud edetabelis on teist kohta hoidmas Andrei Zevakin ja Kelli-Karita Jefimov. Kui Cashi võidušansid olid alguses madalamad, siis antud duo võimalusi hinnati algselt palju kõrgemateks. Hetkel on Zevakini ja Jefimovi võiduprotsendiks märgitud 12%, kuid alles nädalapäevad tagasi oli see sama number 20%. Tundub, et kihlveokontorid algselt alahindasid Cashi võiduvõimalust.