Elina Nechayeva hirmuäratavast perioodist: pidevalt mõtlesin, kas laps ikka hingab

„Kui laps kätele anti, ei suutnud ma uskuda, et see väike inimene, hingab ja ringi vaatab, tuli just minu seest välja,“ meenutas ta.

Kui pere haiglast koju lubati, oli ühest küljest suur rõõm, teisalt aga ka väike ärevus, kuidas saada hakkama nii, et arstid pole kellahelina kaugusel.

„Esimesel kuul oli stress ikka päris suur, pidevalt mõtlesin, kas laps ikka hingab ning kas tal on kõik hästi,“ tunnistas Elina. „Nüüd on ta juba suurem ja süda rahulikum.“

Laps tuli ilmale 26. oktoobril. „Imeilus tunne on olla värske ema. Ületab kõik ootused!“ sõnas Elina novembris Kroonikale, mis tunnetega ta uue eluetapi vastu võtnud on.

Lauljatar lisas, et ka tema värske abikaasa Ahmed on väga õnnelik. „Kõik on väga õnnelikud. Nii minu ema kui ka eriti nüüd vanavanaemaks saanud minu vanaema,“ rääkis ta. „Seda hetke oodati ja ei oldud üldse nii kindel, vaadates minu sihikindlust karjääri osas,“ viitas ta lapse saamisele.

Uudist lapsesaamisest suutis Elina kiivalt saladuses hoida kaheksa kuud. Ka sõbrannadele ei iitsatanud ta sõnagi. Seda teadsid vaid kõige lähedasemad pereliikmed. Vaikimine oli teadlik valik. Rõõmusõnum tehti oktoobris avalikuks spontaanselt Prahas kontserdisaali O2 Arena laval 10 000 inimese ees - üks Itaalia poptrio Il Volo lauljatest palus publikult lisaaplausi selle eest, et Elina esines nii imeliselt, olles ise beebiootel.

Möödunud kuul aga käis Elina juba kontserttuuril. Laps oli temaga kaasas. „Ta kuulab, kuidas ema laval laulab ja siiani on meil olnud väga hea koostöö, talle meeldib eriti magada minu laulmise ajal, ta vist mõtleb, et need jõululaulud on unelaulud,“ rääkis Elina.

