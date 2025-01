Endine lapstäht suri California hiigelpõlengus

Pimedana sündinud Roryt võis publik näha 1990ndate lõpus Briti telesaates „Kiddy Kapers“​. Ta rääkis seal ja ka meedias avameelselt, kuidas on elada eri puuetega, vahendab The People. Muu hulgas oli tal diagnoositud ka tserebraalparalüüs ehk varajases lapsepõlves saadud ajukahjustusest tingitud füüsilise arengu mahajäämus.

Rory lahkumisest andis tema ema Shelley Sykes teada sotsiaalmeedias. Tuli nõudis noormehe elu kolmapäeval. „Mu süda on murtud,“ tunnistas ema.

Suurbritannias sündinud Rory oli vahepeal pikalt elanud Austraalias, aga mõni aeg tagasi kolis USAsse. Ta elas seal perele kuuluvas majas. Shelley märkis sedagi, et oleks tahtnud üritada ise leekidele piiri panna, aga vesi oli välja lülitatud. Vett polevat piirkonnas jätkunud ka tuletõrjujatele.

Päästjad ütlesid emale hiljem, et ta poeg suri vingugaasimürgistusse.

Delfi kirjutas täna, et USA ametnike teatel on sel nädalal Los Angelese maakonnas katastroofiliselt levima hakanud maastikupõlengutes hukkunud vähemalt 16 inimest, ent see arv tõenäoliselt kasvab.