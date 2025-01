„Auroras“ särav Maarja Johanna Mägi avaldas, miks Vanemuise ukse enda selja taga kinni lõi

Mägi (27) lõpetas lavaka 2020. aastal ja asus siis kohe tööle Tartusse Vanemuisesse. Mullu otsustas ta sealt lahkuda.

„Ma tulin ära, aga üldse mitte selle pärast, et poleks tore aeg olnud. Tegelikult trupp on mulle ikka nii kallis. Ma arvan, et jääbki kalliks,“ alustas ta. „Ma tulin ära selleks, et saaks proovida erinevaid asju. Ma olen ikkagi piisavalt noor, et katsetada teisi teatreid ja teisi kolleege. Teha teistsugust teatris ja siis ka filmi.“

Ta lisas, et tahtis oma ellu riski. Samas möönis ta, et hetkel on tal käsil vaid üks projekt, muidu aga on ta vaba. „Aga ma veel ei karda. Praegu ikkagi usun, et mul tuleb midagi väga lahedat.“

Intervjuust käis läbi seegi, et tänavu osaleb Mägi Berliini filmifestivali talendiprogrammis. „Ma lähen eesmärgiga huvitavaid töid saada,“ lausus ta. Samas tõdes Mägi, et seal peab olema ikka sina ise. „Keeruline, et sa pead ennast müüma, aga nii, et keegi ei saaks aru, et sa ennast müüd.“

„Aurora“ valmis Andres Maimiku ja Rain Tolgi lavastajakäe all. „Usujuhi tütar Aurora sõidab abikaasa Joonasega oma vanemate juurde pulma aastapäeva tähistama. Samal ajal üritab naisega ühendust saada tema endine salaarmuke Lenny. Abikaasale ei jää see aga märkamatuks,“ seisab sisututvustuses.

Lisaks Mägile on osades Ott Kartau, Indrek Taalmaa, Kersti Heinloo, Jörgen Liik ja Rea Lest.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada