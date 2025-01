„Ehitusmehed sõid mu raha ära!“ Silvia Ilvese uue kodu renoveerimine võtab veel vähemalt 40 000 eurot

Silvia Ilvese (32) ammune unistus oma majast täitus läinud aasta oktoobri lõpus. Kiisale ostetud vanast amortiseerunud elamust mugava kodu loomine on tal aga

kulgenud üle kivide ja kändude, toonud unetuid öid ja hävitanud närvirakke. Raskustest hoolimata on Silvia kindel, et kevadeks saavad kõik suuremad remonditööd tehtud ja ta võib uhkusega öelda, et tema, ta pojad Stefan (14), Tristan (12), Christopher (8) ja Arthur (6) ja ning kassid Kipper, Simba ja Foksi elavad lõpuks oma unistuste kodus.