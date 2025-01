„Naudin pisut tagasihoidlikumat eluviisi.“ Pille Minevi sportimine lõppes EMOs

„Tali väljas, tore jääl. Uisutada ülihää,“ viitas Star FMi hommikuprogrammi saatejuht Pille Minev laulusalmile oma Instagrami postituses, lisades, et nõustub sellega.

„Vaatamata sellele, et üritasin teha piruetti ja laraki pikali kukkusin,“ jätkas raadiohääl. „Tänu sellele sain osa sõprade mitmekülgsest hoolitsusest ja ka EMO-s läks kiiresti ning meeldivalt. Nüüd naudin kipsis käega pisut tagasihoidlikumat eluviisi,“ teatas ta.

„Nagu nimigi Roheneemesaared ütleb, eeldasin esimese hooga, et ees ootab lokkav rohelus, vapustav türkiissinine meri ja palmipuud. Guugeldades kuvasid ka just sellised fotod ja ega ma väga palju rohkem uurinudki. Lennukist maha astudes lausa ehmusin. Et oot-oot, Roheneemesaared ja vastu vaatab hoopis kiviklibune pinnas, kus taimestikku peaaegu polegi,“ jagas Minev oma esmamuljet reisisihtkohast.