„Iga kuulsus ei ole rikas!“ „The Hillsi“ tõsielustaaridest abielupaar kaotas Los Angelese põlengus kodu ja kogub nüüd sotsiaalmeedias sente

Pärast põlengut hakkasid Pratt ja Montag usinalt TikToki videoid tegema, et kajastada neid tabanud katastroofi ning et koguda raha uue elamise tarvis. Oma otsekoheste ütlustega on Pratt võitnud paljude inimeste südamed üle maailma – ka ei häbene ta tunnistada, et teeb TikTokki just nii pikki videopostitusi, et platvormilt raha teenida. Ta kinnitab, et kõik staarid ei ole rikkad, lisades, et aastaid tagasi neid vihati, kuna „The Hillsi“ sarjas kuvati Pratti rohkem nagu pahalast. Ka sai Montag toona palju negatiivsed vastukaja oma arvukate iluoperatsioonide eest, mis aga tänapäeval enam nii šokeerivalt ei mõjugi.