„Tuli kiri, et minu arvelt läheb 2000 eurot maha!“ Endine ERRi reporter Ester Vilgats pääses napilt petturite käest

Vilgatsi poolt lisatud vestlusest on näha, et pettur pakkus koheselt välja, et soovib tehingut läbi viia pakiautomaadi abil ning võib tarne ise korraldada. Seejärel saatis pettur Vilgatsile justkui tõese DPD lingi. „Palun klõpsake sellel lingil, et kinnitada oma tellimus ja saata oma andmed raha saamiseks,“ teatas pettur.