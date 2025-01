Esmaspäeval avaldatud blogipostituses otsustas Hunt oma suhtestaatuse ja väidetava kallima kohta sõna võtta. „Mind on paari pandud ühe teatud mehega ja nüüd on aeg anda vastused,“ sõnab naine, viidates vandeadvokaat Severinas Jakubauskasele. Esimesed vihjed noorte kurameerimisest jõudsid Kroonikani juba möödunud suve lõpus, mil Hunt asus tööle advokaadibüroos Emerald Legal. Samas büroos on juba mõnda aega töötanud ka Jakubauskas.