Saladus paljastatud: Kanal 2 toob kevadel eetrisse suurejoonelise talendishow!

„See uus formaat võimaldab avada vinge lauluoskusega tavaliste eestlaste andekust täiesti uue külje pealt. Sellist võimalust ei ole varem olnud,“ julgustab peaprodutsent Kaupo Karelson lauljaid kiiresti kandideerimisavaldusi saama, sest saatesse pääsejate hulk on väga piiratud.

Osalema oodatakse võimekaid lauljaid, kes suudavad oma häälega panna publiku uskuma, et laval on tõeline superstaar – olgu selleks Lady Gaga, Freddie Mercury või Hendrik Sal-Saller. Peamine rõhk on lauluoskusel ja esitusel, välimuse eest hoolitseb kogenud meeskond. Tiim koosneb oma ala parimatest grimmeerijatest ja stilistidest, kes loovad täiusliku välimuse alates riietusest ja soengust kuni kõige pisemate detailideni.