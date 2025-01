Eesti Laulul üles astuv Andrei Zevakini armastatu Kelli-Karita: käin kolm korda nädalas lauluõpetaja juures

Zevakin rääkis saates, et kõik need lood, mis ta on varem Eesti Laulule saatnud, ei ole mitte kordagi olnud selle fookusega kirjutatud, et läheks suurt lava vallutama. „Pigem on see, et sa saad inimesega stuudios kokku, teed mingisuguse track’i, see on hea ja siis kuidagi lihtsalt satub täpselt sellele perioodile, et kuule, tegelikult on Eesti Laul tulemas ja saadame sinna. See on see, miks on võib-olla puudu jäänud,“ selgitas ta.