Victoria Villig Los Angelese tulekahjudest: suitsu ei ole tohutute pilvedena õhus, vähemalt mitte minu kodupiirkonnas

7. jaanuaril alanud tulekahjud ei ole veel Los Angeleses lõppenud. „Veel ei ole olukorda kontrolli alla saadud, aga ma ütleks, et on palju paremaks läinud, ja seda on näha just õhukvaliteedist, see on palju värskem. Suitsu ei ole tohutute pilvedena õhus, vähemalt minu kodupiirkonnas mitte,“ rääkis Villig täna hommikul, kuidas talle praegune olukord tundub. Villig ja Kiisa rääkisid saatejuhtidega videokõne teel, olles Los Angeleses Koreatowni linnaosas, mis ei asu tegelikult põlengutest sugugi kaugel.