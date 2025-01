„Sa oled paistes.“ Telerežissöör Anna Stepanova pidi otse-eetri ajal ootamatustega rinda pistma

Ülekandena Alexela kontserdimajast jõudis just eetrisse „Su nägu kõlab varsti tuttavalt“ finaalsaade. Anna istus ülekandejaamas, mõlemal käel kaks assistenti, ja tundis äkitselt huuli tuimaks muutumas. „Sa oled paistes,“ tõdes üks assistentidest ja reklaamipausi ajal veendus Anna selles peegli ees ise. „Kõige rohkem kartsin, et hääl kaob, sest siis ei saa ju saadet teha, operaatoreid ja saatejuhti juhendada.“

Kaadri taga vägesid juhatades on just Anna Stepanova taktikepi all jõudnud vaatajani sellised meelelahutuslikud muusikasaated nagu „Su nägu kõlab tuttavalt“, „Su nägu kõlab varsti tuttavalt“, „Tähtede täht“, „Suure tähe väike täht“, „Ma näen su häält“, „Eesti otsib superstaari“, „Maskis laulja“ jt, mis kõik on valminud produktsioonifirmas Ruut.