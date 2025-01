Mis saab Eestis asuvast mõisast? Soome staarpaar lahutab!

Seiska kirjutab, et Palanderide lahutust lahendab Espoo ringkonnakohus, kuhu Kalle esitas dokumendid 7. jaanuaril. Ka 2021. aastal otsustas endine mäesuustataja lahutuspaberid sisse anda, kuid järelemõtlemiseks ettenähtud perioodil otsustas ta ümber. Enne seda jõudis ta meediale kuulutada, et tema naisel on teine mees.

Toona selgitas Riina-Maija, et lahutusega ähvardamine on Kallele omane. „Kui on tüli, tõmmatakse kohe paberid välja,“ kommenteeris ta.

Kalle ja Riina-Maija abiellusid 2007. aastal ning neil on kolm ühist last. Abielludes sõlmisid nad ka varalahususe lepingu.

Hetkel pole kumbki osapool võimaliku lahutuse tagamaid pikemalt kommenteerinud, kuid Riina-Maija teatas Instagramis, et otsib kinnisvara Prantsusmaale. „Ma ei tea, kuidas see kõik alguse sai, aga olen iga päevaga üha rohkem vaadanud Prantsusmaa poole. Teadsin alati, et kunagi tulen sinna tagasi, aga aastaid on mu aeg olnud jagatud kahe riigi vahel, mis pole päris minusugused kohad,“ kirjutas Riina-Maija viidates Soomele ja Eestile.

Alates 2011. aasta suvest on Palanderid tegutsenud Ida-Virumaal asuvas Ontika mõisas. Varem on nad Iltalehtile selgitanud, et nende peres on mõisaga seotud tööjaotus selgelt määratletud: Riina-Maija hoolitseb loomade, laste ja üleüldiselt pere eest ning Kalle muretseb kõige muu pärast. Kui uurida internetist Ontika mõisa majutusvõimaluste kohta, on Airbnbs märgitud kontaktisikuks Riina-Maija.

