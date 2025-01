Lükkub edasi! Meghan Markle’i kokasaade ei jõua Los Angelese põlengute tõttu niipea vaatajate ette

Jaanuari teisel päeval tutvustas Meghan Markle oma värsket saadet sotsiaalmeedias lähemalt. Toona jagas ta klippi sarjast „With Love, Meghan“, mis pidi 15. jaanuaril Netflixi jõudma. Seriaal keskendub kokkamisele, aiapidamisele ja võõrustamisele ning saates teevad kaasa ka tuntud näod. Sari on linti võetud Californias Montecitos ühes majas, mis asub Meghani ja Harryga samas piirkonnas.

Nüüd on aga selgunud, et Sussexi hertsoginna suurejooneline seriaal sel nädalal vaatajate ette ei jõua. Meghani sari on edasilükatud ja selle põhjus peitub Los Angeleses möllavate maastikupõlengute tõttu. Eile teatas Netflix, et „With Love, Meghan“ jõuab Meghani palvel vaatajate ette hoopis 4. märtsil, vahendab Page Six.

„Ma olen tänulik oma partneritele Netflixis, et nad toetavad mind sarja esilinastumise edasilükkamises. Me keskendume nende inimeste vajadustele, kes on mõjutatud minu koduosariigis Californias möllavatest maastikupõlengutest,“ sõnas hertsoginna ametliku teate vahendusel.

Los Angelese maastikupõlengud on Meghanit tegutsema pannud ja ta on isiklikult oma abikäe ulatanud neile, kes suurte põlengutega kodu kaotanud on. Ta käis koos abikaasa prints Harryga kodu kaotanud inimesi lohutamas ja abistamas.

Abielupaar külastas Pasadenas asuvat abikeskust, kus inimesed saavad peavarju ja süüa. Harry ja Meghan jagasid välja toitu ja suhtlesid inimestega, kes põlengute tõttu kannatada saanud. Koos päästjatega tegid nad ka ringkäigu piirkonnas, mida tulekahju laastas, kirjutas Daily Mail.

Metsatulekahjud on jätnud paljud inimesed oma kodudest ilma. Nende hulgas on näiteks ka Mel Gibson, Paris Hilton, Billy Crystal, Anna Faris, James Woods, Jeff Bridges, Diane Warren ja Mandy Moore.

