Rikkus majas! Andrei Zevakin paljastas, kui palju ta investeerimisega oma raha kasvatanud on

Mitmekülgne talent Andrei Zevakin (28) andis Äripäevale värske intervjuu, kus rääkis nii oma investeeringutest kui ka õppetundidest ja põhimõtetest, mis tal rahamaailmas tegutsedes on. Selgub, et kolme aastaga on ta saanud korralikult raha investeeringutesse suunata ja portfell on kasvanud veerand miljoni euroni.