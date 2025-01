ERR sulges Menu portaali, uus alamportaal Eeter keskendub rahvusringhäälingu programmi sisule

ERR Eetri fookus on täielikult rahvusringhäälingu programmide sisul, et pakkuda veebikülastajatele mugavat võimalust ühest kohast järele vaadata ja kuulata üksikuid saatelõike ERR-i programmidest koos tekstiliste kokkuvõtetega. Uus alamportaal pakub lineaarse tele- ja raadioeetri valitud palasid, et jõuda ka nendeni, kelle meediatarbimine on eelkõige veebikeskne.