Justin Bieberil on näpud põhjas: laulja plaanib pärast pikka pausi muusika juurde tagasi tulla

Neli aastat muusikamaastikult eemal olnud Justin Bieber mõlgutab mõtteid tagasituleku üle. Popstaari tundvate allikate sõnul on Justin praegu vägagi motiveeritud ja oma akud täis laadinud, et tulla oma ametialastes ettevõtmistest tagasi pildile.

Kogu olukord ei tundu aga üdini roosiline. Ühes meelelahutusmaastikul ennustusi tegevas uudiskirjas toodi hiljuti välja, et Justinil on näpud põhjas ning ta vajab raha. Samuti olla tal tekkinud suur töötahe. Väidetavalt on Justinil kaelas meeletu võlg turneedega tegeleva firma AEG ees, kuna Justin tühistas oma tuuri 2023. aasta märtsis terviseprobleemide tõttu. Lisaks sellele on tal ka teisi suur popstaari eluga kaasnevaid kulusid.