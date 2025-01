Pinged abielus said saatuslikuks? Lõppes lauljatar Jessica Simpsoni 10 aastat kestnud abielu

Kunagine popstaar Jessica Simpson (44) teatas esmaspäeval, et tema ja abikaasa Eric Johnsoni (45) abielu on punkti saanud. „Eric ja mina oleme elanud eraldi ning navigeerinud meie abielu valusas olukorras. Meie lapsed on esikohal ja me keskendume sellele, mis on neile parim. Me oleme tänulikud armastuse ja toetuse eest, mida meile on saadetud, ja hindame privaatsust, et selle olukorraga perekonnana hakkama saada,“ sõnas Jessica meediale saadetud teates.