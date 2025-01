Soome eurolaulu valimise ukse taha jäänud Stereo Terror Eesti Laulust: meiega oleks p*rses, kui peaksime oma kulud täishinnaga kinni maksma

Side Eestiga on neil varasemast olemas, kuna Henry (32) on poolsoomlane ja pooleestlane. Ta külastab Eestit mitu korda aastas, sest tegemist on tema teise kodumaaga. Saku võistleb Eesti Laulul (35) seetõttu, et näeb seda uue ja põneva võimalusena. Nende võistlusloo „Prty Till The End Of The World“ autorid on Lauri Hämäläinen ja Heigo Anto.