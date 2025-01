„Mis vahet sel on? See on personaalne teema!“ Kohver pani Sky Plusi saatejuhid piinlikusse olukorda

Saatejuht Maris Järva põhjendas eraelu kohta käivaid küsimusi sellega, et Kohver on paljudele eestlastele nüüdseks tuntud, kuid palju me temast ei tea. Näiteks prooviti räpparilt uurida, kas ta elab üürikorteris või on soetanud endale päris oma kodu. Isikliku küsimuse peale ägestus Kohver ja uuris saatejuhilt, mis vahet sel on. „Räägime teistest asjadest. See on väga personaalne info, ma ei taha sellest rääkida,“ sõnas mullune eurolaulik.