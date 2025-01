Kas modellina leiba teeniva Maribel Vääna ja ta elukaaslase suhe on läbi?

Ent tundub, et Karl Johaniga pereelu loomisest on asi kaugel ja modellikarjäär on Maribeli kogu tähelepanu võitnud. Kuu tagasi pakkis ta kohvrid ja kolis mõneks ajaks Lõuna-Koreasse. Hiljutises Õhtulehele antud intervjuus ütles Maribel, et möödunud aasta lõpus avanes tal erakordne võimalus: ta sõlmis lepingu Lõuna-Korea modelliagentuuriga. „Naudin ja elan täiel rinnal. Elan täiesti teises kohas, riigis, keskkonnas, aga see on ainult positiivne. Väga-väga äge,“ sõnas Maribel entusiastlikult. Tasub märkida, et Maribel ei rääkinud hiljutises intervjuus sõnakestki Karl Johanist.