Algusest peale hukule määratud. Lahutavad Ontika mõisa omanikud oleksid aastate eest pulmad äärepealt ära jätnud

2007. aastal liidu sõlminud Palanderid allkirjastasid oma abieluvaralepingu vaid nädal enne altari ette kõndimist. Riina-Maija polnud aga teadlik, et tema tulevane abikaasa on üldse sellise dokumendi lasknud vormistada. Nädal enne abiellumist tõi Kalle talle lepingu allkirjastamiseks, mis pani solvatud Riina-Maija mõtlema pulmade ära jätmisele.

Palanderide abielueelses lepingus on kirjas, et kummalgi osapoolel pole õigust teise praegusele ega tulevasele varale, sissetulekutele ega sissetulekute eest soetatud varale. Selle sõnastuse järgi peaks 2011. aastal soetatud Ontika mõis kuuluma Kallele, kuigi Riina-Maija on seal 13 aastat olnud perenaiseks. Eile teatas paari naispool, et otsib kinnisvara Prantsusmaale.