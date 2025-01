Kanye West väldib juba kuid Ameerika Ühendriike: räppar kardab tema vastu esitatud kohtuhagisid

Kanye West on endale nime teinud kui oma kodumaa Ameerika Ühendriikide suur toetaja ning ka peagi taas presidendiks saava Donald Trumpi suur pooldaja. Üllatuslikult ei ole 47-aastane räppar aga oma jalga viimase kaheksa kuu jooksul pea üldse USAsse tõstnud ja redutab hoopis välismaal.

Meediaväljaanded kirjutavad Los Angeleses möllavatele põlengutele viidates, et tegemist on olukorraga, kui Westi abikaasa Kim Kardashian vajaks räppari abi nende nelja lapse eest hoolt kandmisel. Kuid West on hoidnud distantsi nii Kardashianist kui ka nende lastest ning pannud seetõttu inimesi mõtisklema, miks ta oma perekonnast eemal hoiab.