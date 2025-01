„See kuidagi kujuneb nii välja.“ Ergo ja Grete Kuld astuvad reisil olles alati samasse ämbrisse

Jutu käigus selgus, et perekond Kuld käib suure mõnuga Euroopa suurlinnades mõnusatel lühipuhkustel. „Kui me linnaloa saame Grete (Ergo Kulla abikaasa Grete Kuld - toim) vanemate käest, siis käime. Ega me ei lähe plaaniga shopata, aga see kuidagi kujuneb nii välja,“ rääkis mees naerdes ja lisas, et Grete on täielik moeteadlik ja oskab välja otsida kõige kihvtimad riidepoed.

„Meil on alati see jama, et me elame suure illusiooniga, et me seekord ei shoppa nii palju. Et me ei võta eraldi kohvrit kaasa. Ja siis peale 3-4 päeva reisi avastame jälle, et meil on vist lisakohvrit vaja,“ sõnab ta.

Oma möödunud aasta projektidest rääkides tõi Ergo välja, et kõige põnevamaks projektiks oli tema jaoks „Kolmeka“ saate tegemine, mis sel aastal edasi läheb. „Me oleme vaatajate südames koha leidnud ja läheb ilusti edasi,“ kinnitas Ergo ja lisas, et stuudios toimetamine oli tema jaoks uus ettevõtmine. „See on tõesti äge ja kihvt vaheldus,“ sõnas ta.

Juba homme jõuab GO3 platvormile Ergo uus komöödiasari „Keskea rõõmud“, mis on jätkuks Ergo käe all valminud aastaid tagasi samanimelisele seriaalile. „Ma tahan rõhutada seda, et see pole remake (uusversioon - toim). See on uus generatsioon,“ tõdes ta.

