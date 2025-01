Gameboy Tetris usub, et Eesti venelastes on võimalik patriotismi kasvatada: Eestis on vähe pühasid. Andke neile vene jõul!

Viis aastat tagasi kodakondsuseksami teinud ja Eesti passi saanud Pavel Botšarov ehk Gameboy Tetris (38) oli enne seda terve oma elu halli passiga. Saates „Eesti lood“ rääkis räppar kimbatusest, mida ilma Eesti passita olemine temas ja ka paljudes teistes Eestis elavates venelastes tekitab.

„Ma olen siin sündinud inimene ja mul on alien pass (välismaalase pass) olnud millegipärast. Ma absoluutselt ei saanud aru, et mida ma valesti olen teinud. Aga ma tean, et paljud on südamesse võtnud seda ja nad põhimõtteliselt ei taha seda muuta enam,“ sõnas Botšarov.

Ta ei mõista, kuidas peaksid end Eestis koduselt tundma need vene juurtega inimesed, kellele sündides riigi passi ei antud. Räppar usub, et kodus vene keelt kõnelevad noored õpiksid riigikeele palju hõlpsamini ära, kui neil oleks taskus Eesti pass. „See on psühholoogiline blokk. Seda patriotismi on võimalik kasvatada,“ leiab ta.

Saates käis Botšarov välja näite, mis tema arvates sellele protsessile kaasa aitaks. Just see näide sai mainimist ka Redditi lõimes, kus saates kuuldut ja nähtud arutati. „Ma arvan, et see, mis ma ütlen praegu on väga ebapopulaarne, aga ma päriselt arvan nii,“ ütles räppar alustuseks.

„Vaata, venelane on suures plaanis päris usklik inimene. Eestis on päris vähe pühasid. Andke neile vene jõul,“ teatas Botšarov täie tõsidusega. Tema leiab, et see oleks üks samm teineteisele lähemale.

Vaatamata sellele, et Botšarov on suure osa oma elust olnud välismaalase passiga, tunneb ta end eestlasena. Välja arvatud nendel juhtudel, kui ta kuuleb mõningaid palasid oma lapsepõlvest, mis „seest soojaks teevad“.

