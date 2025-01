Muusikute rahatüli. Silvia Ilvesele appi tõtanud Marko Atso sai ehitustööde eest kokkulepitust mitu korda väiksema töötasu

Tšellist Silvia Ilves on sotsiaalmeediaplatvormil TikTok väitnud, et Marko Atso, kes on muusika tegemise kõrval teeninud leiba ka ehitustööga, vedas teda maja renoveerimisel alt. Ansambli Metsatöll endise trummari Marko sõnul on aga Silviaga kokku lepitud tööd tehtud – hoopis Silvia vedas teda alt, jäi võlgu.