Karsklasest räppar Metsakutsu: ma ei ole kunagi üle ühe lonksu alkoholi tarbinud

Kuigi Metsakutsu ei ole kunagi tundub soovi alkoholi tarbimise järele, tõdeb siiski, et teab, mis maitse veinil ja õllel on - ta on neid jooke keeleotsaga mekkinud. „Aga ma ei ole kunagi üle ühe lonksu alkoholi tarbinud. Sellist asja ei saa endal kurgust alla valada, mis lihtsalt on ebameeldiv,“ põhjendab räppar.