VÕRDLE | „Tegid lõua täitesüste või mis värk on?“ Robin Juhkentali muutunud välimus tõstatas fännides küsimusi

Robin Juhkental, kes on Instagramis ka tuntud kui meemide tegija, vastas pühapäeval enda story’des fännide küsimustele. Üks fännidest tahtis näiteks Juhkentalilt teada, miks tema pildid niivõrd töödeldud on. Sellisele kriitikale vastas mees, et tegelikult ei töötle ta üldse oma pilte. „Palun väga: mina praegu, loodan, et oled rahul,“ lausus ta, lisades foto endast kodus.