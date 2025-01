FOTOD | „Uue normaalsusega kohanemine võtab aega.“ Aasta tagasi vähidiagnoosi saanud printsess Kate on peagi terve

Möödunud aasta talvel teatas printsess Kate (43), et tal on diagnoositud vähk. Septembris selgus aga, et printsessi keemiaravi on edukalt lõpule jõudnud. „Nüüd on minu tähelepanu keskmes teha kõik, mida suudan, et vähist vabaks jääda,“ tõdes ta toona.

Teisipäeval külastas printsess Kate The Royal Marsdeni haiglat Londonis, kus ta keemiaravil oli. Tegemist oli printsessi esimese suure avaliku visiidiga pärast haigestumist, mille ta üksinda ette võttis. Haiglat külastades vestles ta patsientide ja töötajatega.

„Tahtsin kasutada võimalust ja tänada The Royal Marsdenit selle eest, et siin minu eest viimase aasta jooksul nii hästi hoolitseti,“ põhjendas printsess sotsiaalmeedias pärast haigla külastamist. Tema sõnul sai ta haiglas suurepärast ravi ja nõu, mida enda ellu rakendada.

Printsess Kate avaldas ka haiglas kohapeal olles ja ühe patsiendiga samastudes, et vähiravi oli väga kurnav. „See on tõesti raske,“ sõnas ta. „See on šokk.“

Hetkel on printsess Kate’i vähk taandunud. „Praegune remissioon on kergendus ja keskendun taastumisele. Kõik, kes on vähidiagnoosi saanud, teavad, et uue normaalsusega kohanemine võtab aega,“ sõnas printsess. „Ootan aga põnevusega, alanud tegusat aastat,“ lisas ta, tänades inimesi jätkuva toetuse eest.

Vähi remissioon ei tähenda veel, et haigus oleks täielikult hävitatud. Organismis võivad endiselt üksikud vähirakud alles olla, kuid haigustunnuseid enam ei ole.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada