Jan Uuspõld langes hiljuti taas viinakuradi küüsi. „Kui ma joon alkoholi, olen parem variant iseendast. Aga mingil hetkel läheb üle piiri...“

Jan Uuspõld tunnistas „Impulsis“, et pärast 11 kainusaastat tabas teda hiljuti taaskord harjumus igapäevaselt alkoholi tarbida. „Olen elu aeg teraapias käinud ja jäängi käima, see on ülipõnev,“ kommenteeris näitleja saates, mis teda hetkel siiski kainena hoiab.