Rootsis kõrged filmiauhinnad pälvinud eestlased: rootslased olid ise ka selle üle väga õnnelikud

Teisipäevases „Ringvaates“ tõdesid Hendrikson ja Tamberg, et tegid oma tööd nii hästi kui oskasid. „Ju neile (rootslastele - toim) tundus, et see on tunnustust väärt,“ ütles Kuldmardika filmiauhinna pälvinud grimeerija Kaire Hendrikson. Tamberg ja Hendrikson pälvisid auhinna filmi „Rootsi torpeedo“ eest.