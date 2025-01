„Nii hea see massaaž olla ei saa, et maksta kahe peale 400 eurot...“ Grete Kulda panid Soome kohalike teenuste hinnad imestama

„Läksin spaahotelli, kuhu läksime justkui spaatama: puhkama, lõõgastuma ja massaaži nautima. Aga siis tuli välja, et massaaži minna on kallim kui poodidesse, nii et läksime hoopis šoppama,“ alustas oma juttu Grete, kes naasis hiljuti, pärast väikest puhkust Helsingis kodumaale.

„Ma ütlen, et olime küll hotellis ja hotellispaad on kindlasti kallimad kui tavalised salongid, aga siiski – mitte 200 eurot,“ ütles Grete ja lisas, et pidid sõbrannaga massaažist loobuma. „No nii hea see massaaž nüüd ka olla ei saa, et maksta kahe peale 400 eurot...“