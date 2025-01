Podcast „TÄHETUND“ | Siiri Sisask suunamudijate ühiskonnast: mul on kahju ja hale neid vaadata

Kirg muusika vastu tekkis Sisaskil juba lapsepõlves. „Kuid ma ei ole kunagi mõelnud, et tahan saada lauljaks ja suurele lavale, et elada glamuurset elu,“ ütleb ta. Aegade jooksul on saanud tema jaoks aina olulisemaks see, et looming sünniks hingest. „Ehk minu jaoks on täna sisemine laul tugevalt ülekaalus ja väga naudin seda. Kui ma sellisel moel loomingut ei jagaks, siis tekitaksin lihtsalt müra, mida on väga palju ja mis mitte kedagi ei aita. See tänapäevane muusikakultuur on kergelt kaldu allamäge,“ mõtiskleb ta.