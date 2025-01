„Kas keegi tahab mind ära mürgitada?“ Eeva Esse-Sõõrumaa sattus reisil olles ohtlikusse olukorda

Naised kirjeldasid „Õhtu!“ saatejuhtidele Robert Roolile ja Jüri Butšakovile, et Esse-Sõõrumaa oli väidetavalt joonud saastunud vett. Saates näidatud klipis tõdes Carola, et olukord oli tõsine. „Keegi ei teadnud, kuidas see sinna sai või kuidas ta üldse saastatuks sai või mis asi see üldse oli?“