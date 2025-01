KLÕPS | „Ei jõua ära oodata...“ Karjääri lõpetanud Epp Mäe avaldas oma varsti sündiva lapse soo

Eesti üks edukamaid naissportlasi, maadleja Epp Mäe andis 9. jaanuaril teada, et saab emaks ja lõpetab ühtlasi tippspordiga. Nüüdseks on teada ka Mäe varsti sündiva lapse sugu.

Mäe on varem intervjuudes rääkinud, et kui ta lapseootele jääb, tõmbab ta karjäärile joone alla. Mäe sõnas möödunud nädalal „Ringvaates“, et tal ei olnud meeskolleegidega sel teemal mingeid probleeme. „Sain meestega maha istuda ja öelda, et kuulge, poisid, nüüd on nii ja keegi mulle kätt ette ei pannud,“ lausus ta.