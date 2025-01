KUULA | INGER avaldas koostöös Jüri Pootsmanniga singli „kuues meel“. Muusiku tulevane album hakkab uurima armastuse eri vorme

Jüri avab loo sünnilugu nii: „INGERiga oli selle loo esialgset ideed alustada päris mugav kuna saime samale soonele päris ruttu tänu sarnastele kogemustel. Eks sujuvusele aitas ka kaasa see, et INGERil vist ei ole ühtegi halba rakukest keres ja ta on alati keegi, kes keskendub positiivsele, mis teeb kirjutamise väga mõnusaks. „kuues meel“ on meie esimene ühiselt kirjutatud lugu ja ega see viimaseks ei jää... Thank god!“