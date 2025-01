Elisa Kolk tunnistab BSH ja Rahumaa armusuhet: see tuli suure ehmatuse ja šokina. Oli põrguvalu

Elisa Kolk tunnistas, et viimased kaks aastat on olnud tema elus tõesti väga rasked. „2023. aasta suvi (siis toimus Brigitte Susanne Hundi ja Elisa tollase elukaaslase Indrek Rahumaa afäär – toim) puudutas minu hinge väga sügavalt. Kõik, mida olin seni teadnud, lagunes kildudeks. See kõik tuli suure ehmatuse ja šokina. Katsusin lihtsalt igast päevast läbi saada. Oli põrguvalu,“ kirjeldab lauljatar.