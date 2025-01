FOTO | Üle aastate taas punasel vaibal! Cameron Diaz väisas Berliinis Netflixi filmi esilinastust

Näitlejanna Cameron Diaz (52) loobus näitlemisest 2014. aastal ja tõi toona selgitusena välja perekondlikud põhjused. Nüüd on ta kinolinal tagasi ja lööb kaasa Netflixi filmis „Back in Action“. Tegemist on tema esimese filmirolliga üle kümne aasta. Ametlikult läks Cameron näitlejakarjäärilt pensionile 2018. aastal.

Cameron väisas seega punase vaiba üritust esimest korda üle viie aasta. Tal oli seljas läbipaistev must pluus, mille alla oli ta sobitanud samas toonis topi. Jalas olid tal kõrge pihaga mustad teksad ja lihtsad kingad. Oma välimuse juurde sobitas ta pika musta mantli. Viimati sai Cameroni punasel vaibal näha aastal 2019, kui ta liitus Drew Barrymore’i ja Demi Moore’iga, et tähistada Lucy Liu tähe saamist Hollywoodi kuulsuste alleel, kirjutab Daily Mail.

Netflixi film „Back in Action“ keskendub kahele endisele CIA agentidele Emilyle ja Matt’ile, kes on loobunud oma spioonielust, et elada rahulikumas tempos ja luua perekond. Asjad aga libedalt ei lähe ning nende identiteet satub ohtu. Emily ja Matt peavad võitlema ja põgenema, et oma lähedasi kaitsta. Film linastub ametlikult 17. jaanuaril.