Kõigepealt oma naine, seejärel Pamela Anderson! Kanye West postitas näitlejatarist ühismeediasse palja video

Viimastel aastatel on räppar Kanye West (uue nimega Ye) korduvalt meedia tähelepanu alla sattunud seoses paljastavate piltide ja videotega, mida ta Instagramis oma abikaasast Cencorist on jaganud. Ka on Cencorit nähtud tihtipeale ülimalt paljastavais rõivais tänavatel koos Westiga jalutamas. Arvatakse, et just moemaailmas tegutsev West riietab oma naist – varasemalt vastutas räppar ka endise abikaasa, Kim Kardashiani riietamise eest.