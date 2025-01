Eesti TikToki sisuloojad on rakenduse USAs keelustamise poolt: TikTok on toonud rohkem kahju kui kasu

Juba pühapäeval, 19. jaanuaril algab Ameerika Ühendriikide TikToki kasutajate jaoks uus ja ootamatu aeg. Siis jõustub rakenduse föderaalne keeld, mis tähendab, et uued TikToki allalaadimised on keelatud, kuid olemasolevad kasutajad saavad rakendust veel mõnda aega edasi kasutada, vahendab Reuters. TikTok sulgub USA kasutajate jaoks selle nädala lõpus, kui olukorrale muud lahendust, näiteks müügi teel, ei leita.

Sealsed TikToki sisuloojad ootavad pühapäeva ärevusega. Nii mõnigi on avaldanud videoid, kus ärgitab oma jälgijaid, et nad hoiaksid end tema tegemistega kursis teistel platvormidel. Samuti on postitatud videoid, kus nutetakse ja kurdetakse oma edasise toimetuleku pärast, sest TikTok on Ameerikas olnud paljude jaoks rahateenimisvõimalus. Teised on aga tänulikud oma jälgijatele ja jätavad oma fännidega rõõmsalt hüvasti.