VIDEO | Milline mees! Andrei Zevakin viis oma armastatu sünnipäeva puhul peenele õhtusöögile

Kelli-Karita soovis oma sünnipäevaõhtut ka jäädvustada, ent paraku läks midagi väga nihu ja kõik klipikesed said filmitud aegluubis. „Ükski hääl ega mitte miski peale ei jäänud. Nii et super!“ ütles ta vaa

Vaatamata väikestele äpardustele oli Kelli-Karita sünnipäev siiski väga õnnelik ja kulges rahulikus rütmis. „Mul oli väga tore sünnipäev. 26. eluaasta on hästi vastu võetud!“ ütles ta kokkuvõtteks.

Zevakin on juba aastaid olnud üks Eesti populaarsemaid meelelahutajaid, kes on suutnud oma eraelu kiivalt endale hoida. Oma suhet Kelli-Karitaga ei kinnitanud ta selgesõnaliselt päris pikalt, kuid vihjeid sellele tuli palju ning ka Kroonika andmetel on Zevakin ja Jefimov olnud koos juba aastaid.