VIDEO | Uus kuum tantsutäht: Maag Anzor osaleb Gruusia „Tantsud tähtedega“ saates

Maag Anzori tantsupartneriks on Nitsa Tsibadze, kes on Euroopa noorte karikavõistluste võitja aastast 2019. Praegu töötab Tsibadze koreograafina.

Tänaseks on eetris olnud juba kolm Gruusia „Tantsud tähtedega“ saadet ning praeguseni on Anzor ja Nitsa saanud edasi, ent napilt.

Pärast saadet läks Anzori kokku saatejuht ja lauljanna Kethi Uibomäega. 2020. aastal paar kihlus, kuid see jõudis kesta vaid aasta. Lahkumineku põhjuseks oli peamiselt see, et kummalgi ei ole võimalik jagada oma elu kahe riigi vahel.