Juubelikink! Ott Kiivikas täitis suure unistuse ja naudib kallimaga Austraalias tenniseturniiri

Kiivikas avaldas sotsiaalmeedias, et nad käisid vaatamas näiteks Alexei Popyrini ja Corentin Moutet’ matši.

„Tennisemäng on meie ühine hobi ja koostegemise rõõm,“ rääkis Gajane, kes teeb väljakul trenni neli korda nädalas. Profi käe all võtab eratunde ka Ott.

Postituse juurde lisas kulturist mitu fotot, kus Gajanega koos poseerib ja toredaid koosveedetuid hetki meenutas. Piltide seas on mitu kaadrit Otist ja Gajanest teineteise embuses, mis on tehtud kaunitel puhkusereisidel või suursündmustel. „Jätkuvat armastust pikkadeks aastateks soovides!“ lausus Ott veel ja lisas, et jätkub ka tore traditsioon - iga kuu 13. kuupäeval kingib ta Gajanele 13 roosi.